Alginet presentarà les Festes del Santíssim Crist del Calvari el 5 d’agost

L’acte tindrà lloc a les Escoles del Calvari i començarà a les 22.00 hores
Paula i Aitana Alemany Aparisi seran les encarregades de conduir la presentació
L’Ajuntament d’Alginet ha anunciat la presentació oficial de les Festes del Santíssim Crist del Calvari, que se celebrarà el pròxim dimecres 5 d’agost a les 22.00 hores.
L’acte tindrà lloc al carrer Isaac Peral, s/n, a les Escoles del Calvari, i estarà conduït per Paula i Aitana Alemany Aparisi, que seran les encarregades de presentar una de les cites que dona inici a la programació festiva del municipi.
Amb este acte, Alginet encetarà el calendari d’activitats dedicades al Santíssim Crist del Calvari, convidant la ciutadania a participar en una vetlada que marcarà l’inici de les celebracions.