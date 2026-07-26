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El Brosquil celebrarà el tradicional Sopar a la Fresca el 8 d’agost amb música i caràcter solidari

La recaptació dels tiquets es destinarà a l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Cullera

La vetlada comptarà amb l’actuació de Paco Ibáñez DJ

El Brosquil acollirà el pròxim dissabte 8 d’agost, a partir de les 21.00 hores, una nova edició del tradicional Sopar a la Fresca, una cita estiuenca organitzada pels Festers del Brosquil amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cullera.

La jornada combinarà gastronomia, convivència i música en directe, amb l’actuació de Paco Ibáñez DJ, que amenitzarà la nit.

Els tiquets per a participar en el sopar es poden adquirir a través dels Festers del Brosquil, i la recaptació obtinguda es destinarà íntegrament a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) de Cullera, donant així un caràcter solidari a la celebració.

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