Albal gaudeix dels balls regionals i el sopar de majors en la recta final de les seues Festes Patronals

El municipi d’Albal es troba immers en la celebració de les Festes Patronals en honor a Santa Anna,
Una de les festivitats més importants i participatives del municipi, que torna a omplir els carrers de cultura, música i germanor.
Dins de la programació festiva, el 24 de juliol es va viure una de les jornades més emotives i participatives a la plaça de la Constitució. La vesprada va començar amb els balls regionals de l’Associació Cultural Andalusa d’Albal, que van captivar el públic amb el seu art, tradició i cultura, unint els veïns a través de la dansa.
En acabar l’actuació, la plaça va acollir el tradicional Sopar dels Majors, un acte de convivència on els veïns i veïnes més majors van compartir una vetlada en un ambient de festa i germanor, en reconeixement al seu paper fonamental dins de la comunitat.
Les Festes Patronals d’Albal continuen omplint el municipi d’activitats i bon ambient. Tot i que la calor s’ha convertit en una de les protagonistes, la Regidora de Festes anima tothom a visitar Albal i gaudir de les seues festes.