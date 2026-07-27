Alzira ret homenatge a Jaume I en el 750 aniversari de la seua mort

Alzira ha acollit aquest matí un acte institucional i ciutadà per a commemorar el 750 aniversari de la mort del rei Jaume I el Conqueridor.
La trobada ha tingut lloc al cor de la ciutat, un espai vinculat de manera estreta als últims moments de la vida del monarca, qui va abdicar i va passar les seues últimes hores en la vila alzirenya el juliol de 1276 abans del seu trasllat cap a Poblet.
L’homenatge ha comptat amb la presència de representants de la corporació municipal, entitats culturals i veïns que s’han acostat per a presenciar la lectura d’un manifest institucional. Durant l’acte s’ha posat en valor el paper decisiu d’Alzira en la configuració del Regne de València i l’herència jurídica i territorial que va deixar el rei feudal.
Durant les intervencions s’ha recordat que la relació entre Jaume I i Alzira va ser especialment estreta al llarg de tot el seu regnat. La ciutat no sols va ser un punt estratègic en la conquesta de la Ribera, sinó que el mateix monarca li va atorgar privilegis decisius i va triar les seues terres per a transcórrer el final dels seus dies.
Recordar Jaume I a Alzira no és només mirar al passat, sinó reivindicar la identitat i la importància que ha tingut la ciutat en la història del poble valencià. L’acte ha conclòs amb una ofrena floral simbòlica i una interpretació musical en honor a la memòria del rei, obrint així un programa d’activitats culturals i divulgatives que s’estendran durant els pròxims dies a la ciutat.