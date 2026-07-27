AVA-ASAJA alerta que l’incendi de Castelló devasta conreus, granges i infraestructures, i reclama ajudes urgents

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha advertit de la severa devastació que l’incendi de Castelló està causant en el sector agropecuari de la meitat sud de la província.
El foc està afectant greument nombrosos camps, especialment de tarongers, però també d’alvocats, nispros, oliveres, ametlers i vinya.
Així mateix, les flames han assolat hivernacles, granges i han obligat els ramaders a traslladar d’urgència els seus animals per a evitar la seua mort. Aquestes pèrdues se sumen als danys en vehicles agraris, maquinària, casetes d’eines i infraestructures de reg. A més, els confinaments i el tancament d’accessos impedeixen als agricultors atendre els seus horts, agreujant encara més la situació.
Davant d’aquesta situació crítica, AVA-ASAJA ha expressat el seu suport a totes les persones afectades i ha reconegut la tasca dels efectius d’extinció, serveis d’emergència, ajuntaments, voluntaris i veïns. L’organització reclama a les administracions la posada en marxa immediata d’una línia excepcional d’ajudes econòmiques i tràmits àgils que permeten als afectats recuperar la seua activitat com més prompte millor.
A llarg termini, AVA-ASAJA exigeix un canvi profund en les polítiques agràries i de prevenció d’incendis, reclamant una gestió forestal activa, amb més pressupost, la supressió de restriccions al pasturatge i la reducció de les traves administratives. També demana mesures que garantisquen la rendibilitat de les explotacions agràries per a generar economia i combatre el despoblament rural.
El responsable comarcal de La Plana Baixa d’AVA-ASAJA, Roberto Vicent Ferrandis, ha advertit que «l’excés de material combustible als boscos, barrancs i camps abandonats espolea el foc, mentre que els horts cultivats han tornat a demostrar que són els millors tallafocs naturals». Ferrandis ha remarcat la gravetat dels danys, assegurant que «alguns camps i hivernacles s’han cremat totalment» i que «no podem seguir amb aquestes polítiques».