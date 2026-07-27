El nou Auditori de Benicalap serà la segona gran infraestructura musical de València

El barri de Benicalap comptarà amb un nou espai de referència per a la cultura i la música.
El futur Auditori de Benicalap es convertirà en la seu permanent de la Banda Simfònica Municipal de València i oferirà també espai per a les activitats de les entitats musicals i associatives del barri.
El projecte contempla una sala principal amb capacitat per a 425 espectadors distribuïts en dos nivells i un escenari adaptat per a una banda simfònica completa. La nova infraestructura superarà els 2.550 metres quadrats construïts repartits en quatre plantes, amb 1.932 metres quadrats útils destinats a la pràctica musical i a usos socials i culturals.
Amb aquestes dimensions, el recinte es convertirà en la segona gran infraestructura musical de València, només per darrere del Palau de la Música. La presentació ha anat a càrrec de l’alcaldessa María José Catalá, qui ha destacat el valor centenari de la Banda Simfònica Municipal i l’impacte positiu del projecte per al barri. A més, s’ha anunciat que la licitació de les obres s’obrirà aquest divendres, amb la previsió d’iniciar la construcció a principis de 2027.