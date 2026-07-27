El SEPE Agrícola impulsa l’ocupació i el manteniment del terme d’Alzira amb una inversió de quasi 300.000 euros

45 treballadors s’incorporen al programa per a realitzar durant tres mesos tasques de neteja i manteniment de barrancs i camins rurals.
La iniciativa compta amb una subvenció de 255.000 euros i reforça la conservació del medi rural alhora que genera noves oportunitats laborals.
L’Ajuntament d’Alzira ha donat la benvinguda als 45 treballadors i treballadores que s’incorporen al programa SEPE Agrícola, una iniciativa que permetrà desenvolupar durant els pròxims tres mesos treballs de neteja i manteniment de barrancs i camins rurals del terme municipal. L’actuació es finança gràcies a una subvenció de 255.000 euros, a la qual se suma l’aportació municipal, fins a assolir una inversió pròxima als 300.000 euros.
El regidor d’Agricultura, Enrique Montalvá, ha destacat que este programa permet millorar l’estat dels camins i barrancs, fent-los més segurs i accessibles, al mateix temps que oferix una oportunitat laboral a 45 famílies vinculades al sector agrari.
Montalvá també ha posat en valor el treball del Departament d’Agricultura per aconseguir esta subvenció, i ha reiterat el compromís municipal de continuar impulsant iniciatives que combinen la conservació del medi rural, la millora de les infraestructures agràries i el foment de l’ocupació al municipi.