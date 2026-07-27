La Generalitat mobilitza més de 400 efectius i 25 mitjans aeris per combatre l’incendi de la Vall d’Uixó

L’incendi afecta ja unes 7.200 hectàrees i Emergències manté desplegades 21 unitats de Bombers Forestals, quatre d’elles helitransportades
Sanitat reforça l’assistència als evacuats amb set unitats addicionals i es mantenen les mesures d’evacuació i confinament als municipis afectats
La Generalitat continua coordinant un ampli dispositiu d’extinció per a combatre l’incendi forestal de la Vall d’Uixó, en el qual treballen més de 400 efectius terrestres i més de 25 mitjans aeris. Segons les últimes dades, el foc ha afectat aproximadament 7.200 hectàrees i un perímetre d’uns 67 quilòmetres.
El dispositiu d’Emergències compta amb 21 unitats de Bombers Forestals de la Generalitat, procedents de les tres províncies valencianes, de les quals 17 són terrestres i 4 helitransportades. Durant la nit, els treballs s’han desenvolupat de manera ininterrompuda i la Unitat de Drons ha col·laborat amb la UME en l’actualització del perímetre i en les maniobres de foc tècnic.
Tot i que durant la passada nit s’ha aconseguit contindre la propagació de les flames, l’incendi continua actiu i les previsions meteorològiques anuncien ratxes de vent de fins a 30 quilòmetres per hora. La Generalitat manté les mesures d’evacuació i confinament als municipis afectats mentre el CECOPI avalua l’evolució de la situació.
Pel que fa a l’atenció sanitària, la Conselleria de Sanitat ha reforçat els recursos assistencials als punts d’acollida i als centres de salut amb set unitats addicionals, alhora que informarà per SMS de la reprogramació de cites mèdiques a la població afectada. També s’han reubicat 129 persones dependents en diferents residències i centres hospitalaris.
Els mitjans aeris operen de manera continuada des de l’Aeroport de Castelló, convertit en una base logística clau per a les tasques de càrrega, proveïment i coordinació de les aeronaus que intervenen en l’extinció del foc.