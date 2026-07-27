La Generalitat reforçarà les aliances europees en sectors estratègics com l’automoció, la defensa i l’aeroespacial

La Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea continuarà captant fons europeus per a impulsar la internacionalització, la competitivitat i l’ocupació.
La Comunitat Valenciana presidirà el 2027 l’Automotive Regions Alliance, reforçant el seu paper en les polítiques industrials europees.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el Consell reforçarà les aliances amb les institucions europees per impulsar sectors estratègics com l’automoció, la defensa, l’aeroespacial, l’habitatge i els semiconductors.
L’anunci s’ha produït durant la reunió del Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea, organisme encarregat de representar i defensar els interessos de la Comunitat Valenciana davant les institucions de la Unió Europea.
Segons ha explicat el president, la fundació continuarà treballant per captar finançament europeu, afavorir la internacionalització de les empreses valencianes, millorar la competitivitat i impulsar la creació d’ocupació de qualitat.
A més, la Comunitat Valenciana assumirà l’any 2027 la presidència de l’Automotive Regions Alliance, una xarxa europea de regions vinculades al sector de l’automoció.
Durant la reunió també s’han aprovat els comptes anuals i la memòria d’activitats de 2025, en què es posa en valor el treball desenvolupat en l’anàlisi de les polítiques europees i el suport al teixit empresarial valencià.