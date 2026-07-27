L’incendi de la Vall d’Uixó continua fora de control, afecta 18 municipis i supera les 7.200 hectàrees cremades

L’incendi forestal declarat dissabte passat al terme municipal de la Vall d’Uixó continua fora de control i acumula ja més de 7.200 hectàrees calcinades al llarg d’un perímetre que supera els 48 quilòmetres.
La gravetat del foc ha obligat les autoritats a mantindre severes mesures de protecció civil, afectant de ple la comarca de la Plana Baixa.
A hores d’ara es comptabilitzen 16.000 persones evacuades en 18 localitats —entre les quals es troben Eslida, Artana, Vilavella, Chóvar, Azuébar i Almedíjar—, mentre que 75.000 veïns de la Vall d’Uixó, Onda i Betxí continuen confinats a les seues cases per la densa columna de fum i per a facilitar el pas dels vehicles d’emergència.
Durant el matí de dilluns, els equips d’extinció han centrat la seua activitat a sufocar diversos rebrots de gran virulència detectats per drons nocturns. El conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha assenyalat Eslida com un dels punts més crítics per l’alt risc de propagació cap al cor del parc natural. Paral·lelament, les brigades terrestres combaten focus reactivats a la urbanització Monserrat de Betxí i a la zona del Montí. Per a contindre les flames, opera un dispositiu de 30 mitjans aeris i més de 400 professionals, inclosos efectius de la UME. A més, el port de Sagunt s’ha tancat al tràfic marítim per a accelerar la descàrrega d’aigua dels hidroavions.
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha visitat el Lloc de Comandament Avançat a Castelló, des d’on ha demanat precaució extrema davant la pròxima ona de calor i ha atribuït la rapidesa i extensió dels incendis a l’emergència climàtica. Sánchez ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà la declaració de zona greument afectada per a articular ajudes directes a la reconstrucció. La direcció d’extinció confia ara en les pròximes hores nocturnes, quan l’augment de la humitat relativa fins al 80% podria facilitar la perimetració i estabilització del front.