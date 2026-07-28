Agricultura i la UPV impulsen la millora genètica de les varietats tradicionals de tomaca

La investigació busca preservar el patrimoni agrícola valencià i augmentar la competitivitat de les explotacions agràries.
La jornada tècnica celebrada a Llutxent ha reunit investigadors, tècnics i agricultors per donar a conéixer els avanços del projecte.
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV), continua impulsant la investigació sobre la millora genètica de les varietats tradicionals de tomaca amb l’objectiu de conservar el patrimoni agrícola valencià i oferir noves oportunitats de rendibilitat al sector.
Els avanços del projecte s’han presentat durant la Jornada Tècnica de Millora Genètica de Varietats Tradicionals de la Tomaca, celebrada a l’Estació Experimental Agrària de Llutxent, on s’han reunit investigadors, estudiants, tècnics i agricultors per conéixer els resultats dels treballs desenvolupats pel grup COMAV de la UPV.
El director general de Política Agrària Comuna, Ángel Marhuenda, ha destacat que les varietats tradicionals formen part del patrimoni agrícola de la Comunitat Valenciana i que els programes de millora genètica permeten conservar les seues característiques originals mentre es millora la productivitat, l’adaptació al cultiu i la qualitat dels fruits.
Durant la jornada, els assistents han visitat les parcel·les experimentals de Llutxent, on han pogut comparar sobre el terreny els materials originals amb les noves línies millorades de varietats procedents de la Vall d’Albaida, com Agullent, Benissoda, Fontanars dels Alforins, Ontinyent i Quatretonda.
A més, el catedràtic i investigador del COMAV de la UPV, Salvador Soler Aleixandre, ha oferit una conferència sobre els programes de millora genètica i el seu paper en la conservació de la biodiversitat agrícola, així com en la producció de tomaques amb alta qualitat agronòmica, organolèptica i nutricional.
Marhuenda ha remarcat la importància de la col·laboració entre la investigació, l’administració i el sector agrari perquè el coneixement arribe a les explotacions i contribuïsca a una agricultura més competitiva. També ha subratllat que la demanda creixent de productes locals i de qualitat obri noves oportunitats de comercialització per a les varietats tradicionals, reforçant el valor afegit de les explotacions i la conservació del patrimoni agroalimentari valencià.