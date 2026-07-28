Alzira commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I amb una gran celebració ciutadana

La ciutat va retre homenatge al monarca amb un acte institucional i una recreació històrica que va reunir centenars de persones als carrers de la Vila.
La commemoració reforça el paper d’Alzira com a referent en la difusió del llegat de Jaume I i la identitat del poble valencià.
Alzira ha culminat els actes centrals del 750 aniversari de la mort de Jaume I amb una jornada commemorativa que va combinar un acte institucional i diverses recreacions històriques obertes a la ciutadania. La celebració, emmarcada dins de l’Any Jaume I, ha servit per a posar en valor el fort vincle entre el monarca i la capital de la Ribera Alta, on el rei va morir el 27 de juliol de 1276.
La jornada va començar amb una ofrena institucional davant de la Casa de l’Olivera, on les autoritats municipals van depositar una corona de llorer en record del rei. Posteriorment, més de 400 persones van participar en un recorregut teatralitzat que va recrear tres episodis destacats de la vida de Jaume I a Alzira: la capitulació de la Vila, la història de la seua relació amb l’alzirenya Ginesa i l’abdicació reial, amb la participació d’entitats locals i col·lectius festers.
Amb esta commemoració, Alzira consolida el seu paper com a ciutat estretament vinculada a la figura de Jaume I, després d’un any d’activitats culturals, visites guiades, conferències i exposicions que han reivindicat el seu llegat històric. L’Ajuntament ha anunciat que les iniciatives commemoratives continuaran durant la resta de l’any, reforçant la projecció del patrimoni històric i cultural de la ciutat.