Benetússer manté el suport a les famílies afectades pel col·lapse de l’edifici del carrer Las Américas

L’Ajuntament continua coordinant les actuacions tècniques, socials i de seguretat mentre acompanya les famílies afectades des del primer dia.
El consistori reforçarà la vigilància a la zona i manté la col·laboració amb la Generalitat per a oferir solucions habitacionals d’emergència.
L’Ajuntament de Benetússer continua treballant en l’atenció a les famílies afectades pel col·lapse de l’edifici del carrer Las Américas, ocorregut el passat 14 de juliol, i en la coordinació de totes les actuacions derivades de l’emergència. L’alcaldessa, Eva Sanz, s’ha reunit per segona vegada amb propietaris i inquilins per a abordar qüestions relacionades amb la seguretat, els tràmits administratius i les possibles devolucions de tributs municipals.
Des del primer moment, el consistori va activar tots els recursos municipals disponibles. La Policia Local va desallotjar l’immoble després de detectar esquerdes i sorolls, mentre els Bombers van assegurar la zona i es va evacuar de manera preventiva l’edifici contigu. Paral·lelament, els Serveis Socials van gestionar allotjaments d’urgència, assistència psicològica i un seguiment personalitzat de les famílies afectades.
L’Ajuntament també ha impulsat els treballs d’assegurament, demolició i retirada de runes, mantenint un protocol per a recuperar i retornar les pertinences personals localitzades durant les tasques. A més, ha sol·licitat habitatges socials a la Generalitat, que ja ha adjudicat dos vivendes d’emergència a famílies afectades, i preveu instal·lar càmeres de vigilància i reforçar la presència policial una vegada finalitzen les obres per a garantir la seguretat de la zona.