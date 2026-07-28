Cullera es prepara per a viure el XVI Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema ‘Ciutat de Cullera’

Tres bandes de Gran Canària, Ciutat Real i Conca competiran interpretant pasdobles de Rafael Talens Pelló i grans bandes sonores del cinema.
El certamen repartirà 16.000 euros en premis i reunirà formacions d’arreu d’Espanya en una de les cites musicals més destacades de l’estiu.
Cullera celebrarà este dissabte 1 d’agost la XVI edició del Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema ‘Ciutat de Cullera’ – Memorial Rafael Talens Pelló, una de les principals cites culturals de l’estiu. L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Cullera amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i la Societat Ateneu Musical de Cullera, començarà amb una desfilada a les 21.00 hores i el concurs donarà inici a les 22.00 hores.
En esta edició participaran el Patronato Escuela Banda Juvenil de Música de Firgas (Gran Canària), l’Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan (Ciutat Real) i l’Agrupación Musical San Clemente de la Mancha (Conca), que interpretaran un pasdoble del compositor cullerenc Rafael Talens Pelló i una obra basada en una banda sonora de cinema. Fora de concurs actuarà la Banda Jove de la Societat Ateneu Musical de Cullera amb un repertori inspirat en grans produccions cinematogràfiques.
El certamen repartirà 16.000 euros en premis, a més d’un guardó especial a la millor desfilada. L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que esta cita consolida la ciutat com a referent musical, mentre que el regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, ha ressaltat l’alt nivell artístic de les bandes participants, que arriben després de mesos de preparació.