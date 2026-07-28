Educació amplia la reducció de ràtios en Infantil de 0 a 3 anys

La nova proposta fixa en 7 alumnes les aules d’Infantil 0-1 i en 12 les d’1-2 anys
La Conselleria també crea 12 aules UECO amb una ràtio màxima de 8 alumnes
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha ampliat la seua proposta de reducció de ràtios en el primer cicle d’Educació Infantil, de 0 a 3 anys, durant la mesa sectorial celebrada aquest dimarts.
La nova proposta planteja reduir la ràtio de les aules d’Infantil 0-1 anys de 8 a 7 alumnes i les d’1-2 anys de 13 a 12 alumnes. A més, es manté la reducció ja prevista per al tram de 2-3 anys, amb un màxim de 18 alumnes per aula als CEIP i escoles infantils de titularitat de la Generalitat.
El director general de Centres Docents, Jorge Cabo, ha destacat que aquesta mesura busca millorar la qualitat educativa i afavorir una atenció més personalitzada des de les primeres etapes.
Aquesta reducció de ràtios, junt amb la gratuïtat del primer cicle d’Infantil, forma part d’una inversió de 658 milions d’euros per part de la Generalitat.
D’altra banda, la proposta inclou també 12 noves aules UECO amb una ràtio màxima de 8 alumnes, així com una reducció de ràtios en les aules ordinàries de referència per a l’alumnat escolaritzat en aquestes unitats específiques.
Educació també treballa en una nova regulació per identificar els centres amb especial complexitat socioeducativa, amb l’objectiu d’adaptar millor les mesures de suport i compensació educativa.
La Conselleria manté oberta la negociació amb les organitzacions sindicals per continuar avançant en la millora de les condicions d’aprenentatge de l’alumnat valencià.