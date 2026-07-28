El govern de coalició de Paiporta mobilitza més de 200 milions d’euros en el seu primer any per a la reconstrucció i noves infraestructures

L’alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, i la vicealcaldessa i regidora de Reconstrucció, Marian Val, han fet balanç del primer any del govern de coalició entre el PSPV-PSOE i Compromís
Un període en què l’Ajuntament ha mobilitzat més de 200 milions d’euros entre la reconstrucció del municipi després de la DANA i l’impuls de noves infraestructures.
En concret, s’han destinat més de 170 milions d’euros a projectes de reconstrucció, com la renovació integral del clavegueram (90,67 milions d’euros), actuacions en ponts i passarel·les, i 26 projectes finançats pel Ministeri de Política Territorial. A més, més de 30 milions d’euros s’han invertit en nous equipaments, com l’IES La Sénia, el CEIP l’Horta, la Casa de la Dona i el nou pavelló esportiu.
Ambdós dirigents han valorat molt positivament la fortalesa i l’estabilitat del pacte de govern, que ha permés accelerar la tramitació administrativa i transformar la gestió en resultats visibles per a la ciutadania.
Paral·lelament, el Consistori ha reforçat els serveis socials, culturals i d’emergències, amb la creació de la primera Oficina Municipal d’Emergències de la Comunitat Valenciana i la incorporació de 15 nous agents de la Policia Local.
Tot açò està avalat per una situació financera sanejada, amb un resultat pressupostari positiu de 13,4 milions d’euros en l’exercici de 2025.