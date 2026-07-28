El MUMA d’Alzira exposarà al setembre una obra de Pinazo sobre Jaume I

La Diputació de València cedeix temporalment el quadre El rey Don Jaime entrega la espada a su hijo dins dels actes del 750 aniversari de la mort del monarca.
La pintura, realitzada el 1881, recrea els últims instants de Jaume I abans d’abdicar en favor del seu fill Pere el Gran.
El Museu Municipal d’Alzira (MUMA) acollirà el pròxim mes de setembre l’obra El rey Don Jaime entrega la espada a su hijo, del pintor valencià Ignacio Pinazo, gràcies a la cessió temporal de la Diputació de València. La iniciativa s’emmarca en els actes de commemoració del 750 aniversari de la mort de Jaume I.
La cessió respon a una petició de la comissió de l’Any Jaume I i permetrà que la ciutadania torne a contemplar una pintura que representa els últims moments de la vida del Conqueridor, quan lliura l’espasa al seu fill Pere el Gran abans d’abdicar.
L’obra, un oli sobre tela de 304 x 418 centímetres pintat el 1881, ja va poder veure’s a Alzira en 2017 dins de l’exposició itinerant Memòria de la Modernitat. Aquell mateix any de la seua creació va obtindre la segona medalla de l’Exposició Nacional.
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha confirmat la cessió de la pintura i ha anunciat una commemoració especial amb motiu de l’efemèride. Per la seua part, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha agraït tant a Mompó com al diputat de Cultura, Paco Teruel, que hagen fet possible que esta obra de gran valor històric i artístic torne a exposar-se a la ciutat.
A més del seu valor simbòlic, el quadre també forma part de la trajectòria artística de Pinazo, ja que va ser l’última obra que l’artista va remetre a la Diputació de València durant la seua estada becada a Roma, dins del programa de pensions artístiques de la corporació provincial, del qual també es beneficiaren creadors com Joaquín Sorolla.