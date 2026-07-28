Els veïns d’Albal omplin els carrers d’alegria amb la tradicional cavalcada de Festes

La cavalcada de les Festes d’Albal ha tornat a ser un dels actes més esperats pel poble, amb xiquets, joves i majors omplint els carrers per gaudir d’una jornada de festa i diversió.
Des de les carroses, fallers, associacions, festers i col·lectius locals han repartit regals i caramels als més menuts, que han viscut el moment amb la mateixa il·lusió que una nit de Reis.
Un dels elements més destacats de la cavalcada és la participació ciutadana. Cada any, la Regidoria de Festes proposa un codi de disfresses i en esta edició el tema elegit ha sigut els oficis, omplint el recorregut de creativitat i color.
L’acte, que reunix persones de totes les edats i fins i tot atrau visitants d’altres municipis, s’ha consolidat com una de les cites més multitudinàries de les Festes de Santa Anna.
Des de la Regidoria de Festes han valorat molt positivament el desenvolupament de les celebracions de 2026, unes festes que han aconseguit unir tot el poble en un ambient de felicitat, convivència i ganes de passar-ho bé.