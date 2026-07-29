Sueca es convertix en l’epicentre dels escacs internacionals

El municipi acull del 3 al 9 d’agost el X Open Internacional d’Escacs ‘Ciutat de Sueca’, una de les cites més destacades de la Comunitat Valenciana.
El torneig reunirà prop de 120 jugadors, entre ells 15 internacionals, i permetrà seguir les partides en directe des de qualsevol lloc del món.
La capital de la Ribera Baixa tornarà a convertir-se en l’epicentre dels escacs mundials amb la celebració del X Open Internacional d’Escacs ‘Ciutat de Sueca’, una de les cites més importants d’este esport que se celebren a la Comunitat Valenciana.
El torneig, organitzat pel Club d’Escacs Sueca amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports, i de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, comptarà amb més d’un centenar de jugadors i jugadores i se celebrarà del 3 al 9 d’agost al Casal Multiusos.
El director del torneig i vicepresident del Club d’Escacs Sueca, Amadeo Albert, ha explicat que “un any més, continuem treballant per a poder celebrar este Open Internacional i acollir participants de tot el món perquè gaudisquen del certamen i de la nostra ciutat. A poc a poc anem creixent i millorant. Enguany comptarem amb al voltant de 120 jugadors, 15 d’ells internacionals, de tots els nivells”.
Albert ha informat també que en esta edició, com és habitual, s’ha convidat a grans promeses dels escacs, com el jove campió d’Espanya Eric March, i a figures reconegudes com l’excampiona del món Antoaneta Stefanova. Finalment, ha agraït a l’Ajuntament de Sueca, patrocinadors i col·laboradors “fer possible estos esdeveniments”.
L’alcaldessa en funcions, Pilar Moncho, ha mostrat la seua satisfacció perquè Sueca torne a acollir una nova edició d’este Open Internacional “d’un esport que potser no té tanta repercussió com altres perquè no té el mateix seguiment en televisió, però que mereix igualment tot el reconeixement. Vosaltres, els membres del club organitzador, heu aconseguit donar-li tota la visibilitat, fins i tot a nivell internacional, i per això les meues felicitacions i el desig que torne a ser tot un èxit”.
Així mateix, Moncho ha animat la ciutadania i els visitants a acudir al Casal Multiusos i participar com a espectadors “del que és una competició d’escacs d’este nivell i, damunt, a la nostra ciutat”, alhora que ha remarcat el suport de l’Ajuntament a este tipus d’esdeveniments.
Per la seua banda, el secretari del Club d’Escacs Sueca, Eugenio Moreno, ha agraït també a l’Ajuntament l’esforç que realitza per a poder celebrar l’Open. “Són ja deu anys intentant portar endavant un dels millors esdeveniments de la Comunitat Valenciana pel que fa als escacs. Seran nou rondes en set dies i comptem amb participants de molts clubs de la Comunitat i de la resta d’Espanya, així com d’altres països, com França o Itàlia. Cada any intentem millorar per oferir les condicions més idònies als jugadors i jugadores”.
Finalment, el membre del Club d’Escacs Sueca, Salvador Campillo, ha fet una crida a la ciutadania i als visitants perquè acudisquen al Casal Multiusos a presenciar les partides i comprovar “el bon ambient que es respira allí, la passió per este esport i la bona organització del torneig”.
Per a inscriure’s en el X Open Internacional d’Escacs ‘Ciutat de Sueca’, és necessari disposar d’una llicència federativa. Després del pagament de la taxa corresponent, les inscripcions es poden formalitzar a través del correu electrònic clubajedrezsueca@gmail.com.
Les diferents partides podran seguir-se en directe des de qualsevol lloc del món a través de les plataformes info64, chess.com i lichess.org.