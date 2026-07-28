La Comunitat Valenciana marca un rècord d’ocupació amb prop de 2,5 milions de persones treballant

L’EPA del segon trimestre situa l’ocupació en màxims històrics, amb una baixada de l’atur fins al 10,88 % i un fort impuls de l’ocupació juvenil.
La Comunitat Valenciana és la segona autonomia on més creix l’ocupació en l’últim any, només per darrere d’Andalusia.
La Comunitat Valenciana ha assolit un rècord històric d’ocupació en registrar 2.495.800 persones ocupades durant el segon trimestre de 2026, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). En els últims tres mesos s’han creat 34.100 nous llocs de treball, mentre que en termes interanuals l’ocupació ha crescut en 82.200 persones, un 3,4 %, per damunt de la mitjana nacional.
L’informe reflecteix també una reducció de l’atur en 23.200 persones respecte al trimestre anterior, situant el nombre de desocupats en 304.600 i la taxa d’atur en el 10,88 %, el millor registre per a un segon trimestre des de 2008. A més, destaca el bon comportament de l’ocupació juvenil, amb 152.300 joves ocupats d’entre 20 i 24 anys, un increment del 15,6 %, molt superior a la mitjana estatal.
Per províncies, Alacant lidera la creació d’ocupació amb 28.700 nous ocupats, seguida de València amb 5.900, mentre que Castelló manté xifres estables. Per sectors, la indústria i la construcció són els principals motors del creixement, consolidant la fortalesa del mercat laboral valencià.