La Generalitat reclama un nou sistema de finançament autonòmic “just” amb una negociació conjunta

La Generalitat Valenciana ha reclamat aquest dimarts una negociació efectiva, real i conjunta amb totes les comunitats autònomes de règim comú per elaborar un nou sistema de finançament autonòmic.
Així ho ha manifestat el conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira, després de reunir-se amb la comissió d’experts sobre finançament i, posteriorment, amb la comissió mixta Consell-Corts.
Rovira ha defensat que el nou model no pot sorgir d’una negociació bilateral entre el Govern central i Catalunya, sinó que ha de comptar amb la participació de totes les comunitats afectades, sota els principis de transparència i lleialtat institucional.
En aquest context, les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, entre elles la Comunitat Valenciana, van sol·licitar l’ajornament del Consell de Política Fiscal i Financera previst inicialment per a aquesta setmana. El Ministeri d’Hisenda ha acceptat retardar la reunió després que aquestes autonomies al·legaren falta de temps i d’informació suficient per analitzar la documentació remesa.
Segons el conseller, el Ministeri va facilitar les dades de manera tardana i fraccionada, sense oferir informació detallada sobre l’impacte de la proposta en cadascuna de les comunitats autònomes. A més, ha assegurat que també es van introduir modificacions d’última hora en el repartiment dels recursos.
Durant la compareixença, Rovira ha reiterat dues reivindicacions que considera prioritàries per a la Comunitat Valenciana. La primera és la creació d’un fons de nivellació transitori, una dotació econòmica temporal que permetria compensar les comunitats infrafinançades mentre no s’aprove un nou model definitiu. L’objectiu, segons defensa la Generalitat, és que tots els ciutadans reben uns recursos similars per habitant, amb independència del territori on resideixen.
La segona demanda és que el futur sistema tinga en compte la població real i actualitzada de cada comunitat. Segons Rovira, utilitzar dades de població corresponents a exercicis anteriors perjudica territoris amb un fort creixement demogràfic, com la Comunitat Valenciana, i no reflecteix adequadament l’increment de la despesa en serveis públics com la sanitat, l’educació o els serveis socials.
Finalment, el conseller ha recordat que, segons els càlculs de la Generalitat, prop del 80 % del deute valencià té l’origen en la infrafinançació acumulada durant anys.
Des del Consell confien que aquest ajornament permeta obrir una negociació amb més informació i garanties per avançar cap a un sistema de finançament que, segons defensen, assegure un repartiment més equitatiu dels recursos entre totes les comunitats autònomes.