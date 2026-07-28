L’Escola d’Estiu Municipal de Sueca impulsa activitats sobre desenvolupament sostenible

Els tallers apropen els Objectius de Desenvolupament Sostenible als més menuts a través del projecte In/Sostenible
Les activitats busquen conscienciar sobre el consum responsable i la protecció del planeta
L’Escola d’Estiu Municipal de Sueca està oferint aquesta setmana activitats de sensibilització sobre desenvolupament sostenible dirigides als xiquets i xiquetes participants, dins del projecte In/Sostenible del Fons Valencià per la Solidaritat.
La iniciativa té com a objectiu apropar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 a la població més jove, fomentant hàbits responsables de consum i producció.
Una de les propostes ha sigut l’exposició interactiva “Un camí cap a la sostenibilitat”, que dona a conéixer els 17 ODS i que es podrà visitar a la Biblioteca Municipal fins al 31 de juliol.
A més, els menuts han participat en el contacontes teatralitzat “Anem a cercar un tresor”, una activitat celebrada a la Casa de la Cultura que, a través del teatre i la música, pretén conscienciar sobre la necessitat de canviar els hàbits per protegir el medi ambient.
La regidora de Cooperació Social, Carolina Torres, ha destacat que aquestes activitats permeten que els xiquets i xiquetes aprenen sobre sostenibilitat d’una manera lúdica i participativa.
Per la seua banda, el regidor d’Educació, Xavi Fos, ha agraït la col·laboració del Fons Valencià per la Solidaritat i ha remarcat la importància d’oferir tallers que eduquen en valors i fomenten la responsabilitat ambiental des de la infància.