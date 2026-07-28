Metrovalència completa la instal·lació d’ascensors a l’estació de l’Alcúdia per a millorar l’accessibilitat

La nova infraestructura incorpora un pas inferior accessible entre andanes i reforça la seguretat dels usuaris de la Línia 1.
L’actuació forma part del pla de millora de Metrovalència, dotat amb prop de cinc milions d’euros i finançat amb fons europeus Next Generation.
Metrovalència ha finalitzat la instal·lació de dos nous ascensors a l’estació de l’Alcúdia, corresponent a la Línia 1 (Bétera-Castelló), amb l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat i seguretat. L’actuació inclou també un nou pas inferior accessible que connecta les dos andanes i permet als viatgers creuar sota la plataforma ferroviària amb total seguretat, fet que permetrà eliminar el pas entre andanes en superfície.
Esta intervenció s’emmarca dins del pla de millora dels passos per als vianants i entre andanes de Metrovalència, que compta amb una inversió pròxima als 5 milions d’euros, finançada amb fons Next Generation EU. En total, el programa contempla 46 actuacions en 16 municipis de les línies 1, 2 i 3, amb millores en accessibilitat, senyalització, il·luminació i protecció dels passos ferroviaris.
Una vegada conclosa esta actuació, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) iniciarà la rehabilitació de l’edifici de l’estació de l’Alcúdia, amb la reparació de la coberta i altres elements estructurals. Les obres ja disposen de projecte redactat i està previst que s’executen entre finals de 2026 i el llarg de 2027.