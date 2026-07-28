Pérez Llorca coordina el retorn dels desallotjats i reforça les mesures sanitàries per l’incendi de la Vall d’Uixó

La Generalitat organitza un dispositiu especial perquè les persones evacuades puguen tornar a les seues vivendes i centres amb seguretat.
Sanitat recomana no consumir aigua de l’aixeta a la Vilavella i mantindre mesures de protecció davant el fum i les cendres.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s’ha reunit amb els consellers de Sanitat, Marciano Gómez, i de Servicis Socials, Elena Albalat, per a coordinar el retorn ordenat de les persones desallotjades per l’incendi forestal de la Vall d’Uixó a les seues vivendes i als centres residencials.
Per a facilitar esta tornada, la Generalitat ha desplegat un dispositiu especial integrat per Policia Local, Guàrdia Civil, Policia de la Generalitat i Creu Roja, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels veïns, especialment dels residents de la Vilavella. Paral·lelament, també s’està preparant una operació específica per al trasllat dels usuaris de la residència de la Vall, amb ambulàncies, personal sanitari i altres mitjans de transport.
La Generalitat també coordina el repartiment d’aigua potable als veïns de la Vilavella, ja que l’aigua de l’aixeta continua sense ser apta per al consum. Es recomana no utilitzar-la per a beure, cuinar o preparar aliments fins a nou avís i deixar córrer l’aigua durant uns minuts abans d’utilitzar la instal·lació domèstica.
A més, la Conselleria de Sanitat ha emés diverses recomanacions de salut pública per a les zones afectades pel fum, com utilitzar mascaretes FFP2, mantindre portes i finestres tancades, evitar l’activitat física a l’exterior, no consumir aliments exposats al fum o les cendres i netejar les vivendes amb draps humits per a evitar la dispersió de partícules.
Les autoritats també recorden que les persones amb malalties respiratòries o cardiovasculars han de seguir les indicacions dels professionals sanitaris i tindre disponible la medicació prescrita, especialment els tractaments inhalats en el cas de persones asmàtiques.