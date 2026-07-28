Rovira reclama una negociació amb totes les autonomies per a un nou model de finançament just

El conseller d’Hisenda demana una negociació multilateral, un fons transitori d’anivellament i que es tinga en compte el creixement real de la població valenciana.
La Generalitat sol·licita ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera per falta d’informació sobre el nou sistema de finançament autonòmic.
El conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira, ha reclamat una negociació efectiva amb totes les comunitats autònomes de règim comú per a elaborar un nou sistema de finançament autonòmic, rebutjant que el model es negocie únicament de manera bilateral amb Catalunya.
Rovira ha fet estes declaracions després de reunir-se amb la comissió d’experts sobre finançament i amb la comissió mixta Consell-Corts, en una trobada prèvia al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que finalment ha sigut ajornat.
El titular d’Hisenda ha insistit en la necessitat de crear un fons d’anivellament transitori mentre no s’aprove un nou model, amb l’objectiu que la Comunitat Valenciana reba el mateix finançament per habitant que la resta d’autonomies.
A més, la Generalitat ha demanat l’ajornament del CPFF per la falta de temps i d’informació per a analitzar la proposta del Ministeri d’Hisenda. Segons Rovira, el Govern central ha remés la documentació de manera parcial i encara no ha explicat quin impacte tindrà el nou sistema en cadascuna de les comunitats autònomes.
El conseller també ha defensat que el futur model tinga en compte la població real de l’últim any, i no la màxima registrada en un període de tres anys, ja que la Comunitat Valenciana ha incrementat la seua població un 10 % en els últims tres anys, fet que augmenta la pressió sobre els serveis públics.
Finalment, Rovira ha reiterat la necessitat de resoldre el problema de l’infrafinançament històric que patix la Comunitat Valenciana i ha afirmat que el Consell continuarà treballant perquè s’aprove un sistema “just i equitatiu” que garantisca als valencians els mateixos recursos que a la resta de territoris.