Cinqué dia de l’incendi de la Vall d’Uixó: el foc continua actiu amb unes 10.000 hectàrees afectades

Els mitjans aeris s’han incorporat a primera hora d’este matí a les tasques d’extinció de l’incendi forestal de la Vall d’Uixó, que entra en el seu cinqué dia actiu i encara no està estabilitzat ni controlat.
Segons el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, els treballs nocturns han permés consolidar diversos sectors del perímetre gràcies a la tasca dels equips terrestres.
Els efectius continuen treballant al llarg dels 75,5 quilòmetres de perímetre, amb especial atenció als sectors d’Alfondeguilla, Eslida i Tales-l’Alcúdia de Veo, on ahir a la vesprada es van registrar diversos rebrots. Segons l’AEMET, els punts més calents se situen este matí entre Artana i l’Alcúdia de Veo, encara que són menys intensos i extensos que en jornades anteriors.
L’incendi ha afectat al voltant de 10.000 hectàrees i manté prop de 10.000 persones evacuades. El CECOPI s’ha reunit este matí per a avaluar l’evolució de l’incendi, revisar les mesures de protecció vigents i adaptar el dispositiu d’extinció a les condicions meteorològiques previstes.
Pel que fa a la situació dels municipis afectats, les autoritats han aixecat el confinament dels nuclis urbans d’Onda, Betxí i la Vilavella. No obstant això, continua el confinament de la urbanització Nueva Onda i es manté l’evacuació de la pedania d’Artesa i de les urbanitzacions Solaig, Montserrat i Penya Negra, a Betxí. A més, s’ha prorrogat fins a les 23.59 hores de hui l’evacuació preventiva de catorze municipis de la zona.
La lluita contra el foc coincideix amb l’inici de la quarta onada de calor de l’estiu. Tot i que els efectes més intensos s’esperen dijous, quan les temperatures podran arribar puntualment als 40 °C a l’interior, este dimecres ja es preveuen màximes superiors als 35 °C en zones de l’interior i del prelitoral. El risc d’incendis es manté en nivell roig extrem a tot el territori valencià.