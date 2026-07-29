La Generalitat augmenta un 35 % les ajudes per a millorar la gestió dels parcs empresarials de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Indústria amplia en 153.276 euros el pressupost de la convocatòria INENT2, fins a arribar als 587.276 euros en 2026.
Les subvencions reforcen l’Estratègia de Reindustrialització 2024-2028 i contribuïxen a la transformació dels parcs empresarials.
La Generalitat ha ampliat en 153.276,18 euros el pressupost de les ajudes INENT2, destinades a donar suport a les actuacions desenvolupades per les entitats gestores d’àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Amb esta ampliació, la dotació inicial de 434.000 euros ascendix a 587.276,18 euros, la qual cosa suposa un increment del 35,32 %.
La consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha destacat que este increment “demostra el suport econòmic del govern valencià a la millora de la gestió d’unes infraestructures que són essencials per a la competitivitat del nostre teixit productiu”.
Així mateix, ha ressaltat que permetrà atendre totes les sol·licituds admeses que han aconseguit la puntuació mínima exigida i complixen els requisits establits en la convocatòria, “garantint que els projectes compten amb els recursos necessaris per a poder executar-se”.
Cal recordar que esta línia d’ajudes, l’ampliació pressupostària de la qual s’ha publicat este dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s’emmarca en l’Estratègia de Reindustrialització de la Comunitat Valenciana 2024-2028 i contribuïx a la modernització i transformació dels parcs empresarials.
Actuacions en gestió avançada, sostenibilitat i seguretat
Les ajudes INENT2 donen suport a actuacions dirigides a millorar la gestió i la modernització de les àrees industrials, adaptant-se a les necessitats de cada tipus d’entitat gestora.
Entre les actuacions subvencionables es troben la constitució d’Entitats de Gestió i Modernització (EGM) en els parcs empresarials i la implantació d’eines de gestió avançada, com ara portals web, aplicacions, programari específic o canals de denúncia de males pràctiques.
Així mateix, la convocatòria impulsa l’elaboració de plans de mobilitat sostenible, actuacions d’eficiència energètica i projectes d’economia circular que contribuïsquen a fer més sostenibles els espais industrials.
En matèria de seguretat i prevenció, les ajudes financen la instal·lació de sistemes de vigilància i control d’accessos, la realització de simulacres, la designació d’una figura coordinadora per a la gestió d’emergències i altres actuacions orientades a reforçar la capacitat de resposta de les àrees industrials davant situacions de risc, així com iniciatives destinades a millorar la seguretat industrial.
La intensitat de les subvencions oscil·larà entre el 50 % i el 100 % dels costos subvencionables, en funció de la naturalesa de les actuacions i de les entitats beneficiàries.