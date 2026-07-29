La Regidoria d’Agricultura incorpora 45 treballadors del SEPE Agrícola per a millorar el terme municipal

45 treballadors del SEPE Agrícola reforcen les tasques de neteja, reparació i manteniment dels camins rurals i barrancs d’Alzira.
El programa impulsa l’ocupació agrària durant tres mesos i contribuïx a la millora de les infraestructures rurals i del medi ambient.
La Regidoria d’Agricultura, Serveis per a la Ciutat, Plagues i Seguretat ha donat la benvinguda als 45 treballadors i treballadores que s’incorporen al programa SEPE Agrícola 2026, destinat a fomentar l’ocupació agrària i a reforçar la conservació del terme municipal.
Els operaris ja han començat les tasques de neteja, reparació i manteniment de camins rurals i barrancs, uns treballs que es desenvoluparan durant els pròxims tres mesos amb l’objectiu de millorar les infraestructures agràries, conservar el patrimoni forestal i contribuir a la protecció del medi ambient.
El regidor responsable de l’àrea, Enrique Montalvá, ha destacat que este programa permet continuar cuidant l’entorn rural d’Alzira al mateix temps que genera una oportunitat laboral per a 45 persones, donant continuïtat a la temporada agrícola.
A més, Montalvá ha volgut agrair l’esforç i la dedicació del personal del Departament d’Agricultura,i ha assegurat que el seu treball ha sigut determinant per aconseguir esta subvenció i fer possible una actuació que combina la creació d’ocupació amb la millora dels espais rurals del municipi.