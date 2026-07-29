L’última base de la Copa Amèrica es convertirà en un nou centre d’innovació a la Marina de València

L’Autoritat Portuària de València ha seleccionat l’oferta per transformar l’antiga base del Victory Challenge, l’equip suec que va participar en la Copa Amèrica de vela de 2007, en un centre empresarial de tecnologia i innovació.
Es tracta de l’última instal·lació construïda per a aquella competició que encara restava pendent d’un nou ús. El projecte preveu destinar l’edifici a activitats d’emprenedoria, oficines, formació i organització d’esdeveniments.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat que amb esta actuació totes les antigues bases de la Copa Amèrica ja estan en funcionament o en procés de posar-se en marxa, consolidant la Marina com un dels principals espais d’innovació i desenvolupament tecnològic de la ciutat.
Segons ha explicat, este projecte se suma a altres iniciatives ja implantades a la Marina i reforça l’objectiu de convertir este entorn en un pol d’atracció d’empreses innovadores, start-ups i projectes vinculats a la tecnologia.
D’altra banda, el Consell d’Administració també ha aprovat un conveni per impulsar un Centre de Desenvolupament i Formació d’Activitats Nàuticoesportives, que servirà com a espai de referència per a la formació, la tecnificació esportiva i la promoció de l’esport adaptat.