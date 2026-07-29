Nules demostra la seua solidaritat davant l’incendi de la Serra d’Espadà

El municipi de Nules s’ha convertit en un exemple de resposta humana i coordinació per a fer front a l’emergència de l’incendi de la Serra d’Espadà.
La localitat ha hagut de gestionar simultàniament l’impacte del foc en el seu propi terme amb 350 hectàrees cremades i l’acollida de prop de dues-centes persones evacuades de pobles veïns com La Vilavella i Artana.
Des del Poliesportiu Municipal, convertit en centre neuràlgic on la corporació local ha traslladat la seua activitat diària, l’alcalde David García ha destacat “el gran exemple de responsabilitat i compromís que ha donat el nostre poble”.
La gestió de la crisi ha comptat amb una estreta cooperació institucional.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acompanyat per la vicepresidenta Susana Camarero, el conseller Vicente Martínez Mus i representants del Govern central com Pilar Bernabé, ha visitat els punts d’atenció, incloent la residència Virgen de la Soledad i el poliesportiu.
En aquests espais s’ha coordinat el trasllat dels desallotjats cap a noves ubicacions com la UJI, Penyeta Roja o el Balneari de La Vilavella, així com el repartiment d’aigua potable en les zones afectades.
L’Ajuntament ha agraït l’enorme treball dels serveis d’emergència, cossos de seguretat, personal municipal i dels nombrosos voluntaris que s’han abocat a ajudar.