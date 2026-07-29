Sanitat invertix més d’1,5 milions per modernitzar els centres d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera

La inversió inclou el nou consultori de Massalavés, reformes, climatització i nou equipament per als centres d’Atenció Primària del departament.
La Conselleria també destina 250.000 euros dels fons Restore a la recuperació d’infraestructures sanitàries afectades per la DANA.
La Conselleria de Sanitat ha destinat més d’1,5 milions d’euros en 2026 a la modernització i millora dels centres d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera, amb actuacions que ja estan executades o en diferents fases de tramitació.
La inversió contempla la construcció del nou consultori de Massalavés, actualment en execució, amb una dotació de prop de 650.000 euros. El nou centre tindrà 290 metres quadrats i permetrà ampliar i modernitzar l’assistència sanitària al municipi.
A més, més de 310.000 euros es destinen a obres de reforma en diversos centres de salut, amb actuacions de millora d’espais, consultes, substitució de portes i finestres i renovació d’ascensors.
Pel que fa a equipament i mobiliari, la Conselleria invertix prop de 330.000 euros en l’adquisició d’equips d’electromedicina, lliteres, taules ginecològiques, mobiliari clínic i mobiliari general.
També s’han destinat 47.000 euros a la renovació dels sistemes de climatització, amb l’objectiu de millorar el confort de pacients i professionals i avançar en eficiència energètica.
D’altra banda, Sanitat ha invertit 250.000 euros procedents dels fons europeus Restore en la recuperació i reforç d’infraestructures sanitàries danyades per la DANA, incloent-hi sistemes elèctrics, grups electrògens i altres instal·lacions afectades.
El director econòmic del Departament de Salut de la Ribera, Rubén Blasco, ha destacat que estes inversions reforcen l’Atenció Primària i permeten continuar millorant les infraestructures i els recursos per oferir una atenció sanitària de qualitat.
A més de les actuacions previstes per a 2026, la Conselleria impulsa l’ampliació dels centres de salut d’Algemesí i Sueca i la construcció del nou consultori auxiliar de Corbera, unes obres que suposaran una inversió conjunta superior als 7 milions d’euros entre 2025 i 2027.