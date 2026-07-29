Sueca acollirà al setembre la 13a edició del Festival Internacional de Cinema de Merda

El CIM projectarà 81 audiovisuals, entre ells 13 llargmetratges, amb una programació marcada pel trash, el gore i el cinema underground.
El festival se celebrarà del 23 al 27 de setembre al Centre Municipal Bernat i Baldoví amb estrenes estatals i produccions de més de 20 països.
El Festival Internacional de Cinema de Merda (CIM) de Sueca ja ha tancat la programació de la seua tretzena edició, que reunirà una selecció de 81 audiovisuals, dels quals 13 seran llargmetratges, en una aposta pel cinema trash, gore i underground de baix pressupost.
El certamen arrancarà el 23 de setembre amb la projecció de Revoada, de Ducca Rios, el primer llargmetratge d’animació que inaugura el festival, i amb Program, considerada el “Blade Runner turc” de Hakan Kadioglu. Ambdues pel·lícules es presentaran com a estrenes a l’Estat espanyol.
Entre els llargmetratges més destacats també figuren A Sinister Tale, Ogre Reduction, Mutants of Nature Cove, African Kung Fu Nazis II i Star False 2.0, amb produccions procedents de països com Mèxic, Japó, Ghana, Alemanya o Finlàndia.
La secció de curtmetratges comptarà amb nous treballs de noms habituals del festival com Balraj Kang, Pablo Llorens, Mahesh STR, Rama DeRanau, Fernando Alle i Guillaume Rieu.
En conjunt, el CIM oferirà més de 20 hores de projeccions, amb obres de més de 20 nacionalitats i de tots els continents, excepte l’Antàrtida, consolidant-se com una de les cites més singulars del panorama cinematogràfic alternatiu.