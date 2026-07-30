Alzira supera amb èxit el control de qualitat de la recollida del contenidor marró

El Consorci Ribera i Valldigna certifica que la fracció orgànica recollida al municipi compleix els requisits de qualitat amb menys d’un 20 % d’impropis.
L’Ajuntament destaca la implicació de la ciutadania i continuarà impulsant accions per a millorar la recollida selectiva i la gestió sostenible dels residus.
El Consorci Ribera i Valldigna ha comunicat oficialment a l’Ajuntament d’Alzira que la recollida selectiva de la fracció orgànica (FOS) implantada al municipi compleix els requisits de qualitat establits per la normativa vigent, en confirmar que el material recollit es troba dins d’especificació, amb un percentatge d’impropis inferior al 20 %.
L’informe, emés després de la caracterització realitzada el 16 de juny de 2026 per l’empresa concessionària Reciclados Ribera del Xúquer S.L., acredita que el sistema implantat a Alzira funciona de manera satisfactòria i permet que els residus orgànics siguen tractats adequadament per a la seua valorització.
Cal recordar que Alzira ha implantat la recollida de la fracció orgànica mitjançant dos sistemes complementaris: la recollida porta a porta per als grans productors i la recollida a través dels contenidors marrons amb obertura intel·ligent distribuïts per tota la ciutat.
El regidor de Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalvá, ha valorat molt positivament este resultat i ha afirmat que “esta certificació és una magnífica notícia per a Alzira i demostra que la ciutadania està responent de manera exemplar a este nou sistema de recollida selectiva”.
Montalvá ha destacat que este resultat és fruit del treball conjunt entre els serveis municipals, l’empresa concessionària i la conscienciació de la població. Així mateix, ha assegurat que des de la Regidoria continuaran treballant per a incrementar encara més la qualitat de la separació dels residus, ja que “reciclar millor significa protegir el medi ambient, reduir costos de tractament i avançar cap a una ciutat més sostenible”.
El regidor també ha volgut agrair la implicació dels alzirenys i alzirenyes, assenyalant que “este reconeixement és també seu, perquè amb els seus gestos quotidians estan fent una Alzira més neta, més responsable i preparada per als reptes ambientals del futur”.
Des de la Regidoria de Serveis per a la Ciutat es continuarà impulsant accions d’informació i sensibilització per a augmentar la participació ciutadana i consolidar una recollida selectiva de qualitat que situe Alzira entre els municipis referents en gestió sostenible dels residus.