Cullera reobri la Cova-Museu del Dragut després de la seua rehabilitació integral

L’Ajuntament ha invertit més de 312.000 euros en la millora de la ventilació, la seguretat i l’eficiència energètica d’un dels principals atractius turístics de la ciutat.
La Cova-Museu, considerada l’única dedicada a la pirateria a Espanya, tornarà a obrir al públic este dissabte 1 d’agost amb visites guiades diàries.
La Cova-Museu del Dragut tornarà a obrir les seues portes al públic este dissabte 1 d’agost després de finalitzar les obres de rehabilitació i millora. Així ho ha anunciat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, durant la visita realitzada a este singular espai situat en la pedania del Far.
Durant el recorregut per les instal·lacions s’han donat a conéixer les principals actuacions executades, que han permés modernitzar la instal·lació elèctrica, renovar els sistemes de seguretat i millorar l’eficiència energètica del recinte.
D’esta manera, Cullera recupera un dels seus principals reclams turístics, culturals i històrics, així com un dels museus locals més visitats. L’alcalde ha destacat que “la Cova-Museu del Dragut és considerada l’única cova-museu dedicada a la pirateria de tota Espanya”, i ha assenyalat que la seua reobertura reforça l’oferta turística i cultural del municipi.
Entre les actuacions realitzades destaca la instal·lació d’il·luminació LED de baix consum, la renovació de la xarxa elèctrica amb materials resistents a la humitat i a l’ambient marí, així com la incorporació d’un nou sistema de ventilació que garantix la renovació de l’aire sense alterar el microclima natural de la cavitat.
A més, també s’han reforçat les condicions de seguretat amb la instal·lació de nous equips de detecció d’incendis, il·luminació d’emergència, senyalització d’evacuació i sistemes de control d’intrusió.
Després d’una primera actuació finançada amb recursos municipals per a habilitar una eixida d’emergència i un vial d’accés adaptat, en 2025 l’Ajuntament va obtindre finançament del Ministeri de Turisme, a través dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí, per a completar la rehabilitació.
Esta segona fase ha suposat una inversió de 312.103,87 euros i ha sigut finançada amb fons europeus Next Generation, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
L’Ajuntament ja treballa en el següent pas, que consistirà en una nova museïtzació interactiva i immersiva per a enriquir l’experiència dels visitants. Una vegada finalitzada esta actuació, està previst que l’any que ve s’isca a licitació l’explotació de la Cova-Museu.
Horaris i visites guiades
A partir de l’1 d’agost, la Cova-Museu del Dragut obrirà de dilluns a diumenge, en horari d’11.30 a 14.00 hores i de 17.30 a 21.00 hores.
A més, cada dia s’oferiran cinc visites guiades, a les 12.00, 13.00, 18.00, 19.00 i 20.00 hores, perquè veïns, visitants, turistes i escolars puguen tornar a gaudir d’este espai històric completament renovat.