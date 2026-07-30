Gemma Alós fa un pas al costat al PSPV d’Alzira i cedeix la candidatura a l’Alcaldia a Vicent de la Concepción per a 2027

La secretària general del PSPV-PSOE d’Alzira i portaveu municipal, Gemma Alós, ha decidit renunciar a encapçalar la candidatura socialista a les eleccions municipals de 2027.
La decisió, anunciada durant la reunió de la Comissió Executiva Local, obri pas al seu número dos, Vicent de la Concepción, que ha sigut presentat oficialment com a candidat a l’Alcaldia amb l’aval de la direcció nacional del partit.
Aquest canvi arriba menys d’un mes després que Alós haguera confirmat la seua voluntat de tornar a liderar la llista municipal.
Tanmateix, la manca de suport de la direcció i els dubtes sobre les opcions de millorar els resultats electorals han motivat la seua renúncia, amb l’objectiu d’evitar unes primàries i afavorir una candidatura forta i unitària.
La mateixa Alós ha assegurat que es tracta d’una decisió per anteposar l’interés col·lectiu i facilitar que Alzira torne a tindre un govern socialista.
Gemma Alós mantindrà el càrrec de secretària general del PSPV d’Alzira i continuarà formant part de la direcció nacional del partit. Per la seua banda, Vicent de la Concepción ha agraït el treball, el compromís i la generositat d’Alós, destacant que continuarà sent una peça clau del projecte socialista a la ciutat.
A la reunió també han participat representants comarcals i nacionals del partit. Els dirigents del PSPV han destacat la unitat de l’agrupació d’Alzira per a construir una alternativa sòlida de govern en 2027 i reforçar el projecte autonòmic liderat per Diana Morant.