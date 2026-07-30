La Gran Entrada de Moros i Cristians fa lluir Torrent en el dia gran de les seues Festes Patronals.

Els veïns viuen el moment més esperat i multitudinari de les Festes de Moros i Cristians: la Gran Entrada Mora i Cristiana.
Tal és la seua esplendor que hi ha qui diu que és el dia més esperat pels torrentins.
Primer desfilen els cristians i després els moros, amb la participació de totes les comparses, mentre veïns i visitants d’altres localitats omplin els carrers per gaudir de la festa.
L’èxit de l’acte convertix Torrent en el centre de la comarca, consolidant la Gran Entrada Mora i Cristiana com l’esdeveniment de referència del municipi.
L’alcaldessa de Torrent destaca que esta jornada reflectix la unió entre cultura i tradició que caracteritza la ciutat.
El moment més esperat de la desfilada arriba amb les capitanies. Benjamín Sancho, capità moro de 2026, afronta amb emoció els instants previs a desfilar, convertint-se en un dels grans protagonistes de la jornada.