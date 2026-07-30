L’incendi de la Vall d’Uixó supera les 9.600 hectàrees cremades i descarten estabilitzar-lo hui.

L’incendi forestal declarat a la Vall d’Uixó continua actiu i l’avanç de les flames continua sent motiu de màxima preocupació a la comarca de la Plana Baixa.
Després de la reunió de seguiment del Cecopi d’este matí, el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha actualitzat el balanç de danys i ha confirmat que el foc ha cremat ja un total de 9.644 hectàrees, mantenint un perímetre afectat d’uns 81 quilòmetres.
Malgrat els avanços aconseguits durant una nit de treball intens, la direcció de l’extinció ha descartat taxativament que l’incendi es puga donar per estabilitzat al llarg de la jornada de hui dijous, demanant la màxima cautela davant la presència de rebrots en diferents punts del terreny.
La principal dificultat és el fum acumulat a causa de la inversió tèrmica, que està entorpint considerablement les eixides dels més de trenta mitjans aeris desplegats.
Esta falta de visibilitat ha obligat a reorientar l’estratègia cap als vora 400 efectius terrestres. Segons ha explicat el director del dispositiu, Fernando Pérez, el front amb major activitat de flama es troba actualment en el terme municipal d’Artana, mentre que al flanc esquerre —que afecta localitats com Alfondeguilla, Aín i l’Alcúdia de Veo— les brigades treballen per a evitar que les flames s’endinsen en la serra d’Espadà.
En l’àmbit social i de protecció civil, prop de 6.000 residents de quatre barris de la Vall d’Uixó han pogut tornar ja a les seues cases, i s’han alçat gradualment les ordres d’evacuació en municipis com Azuébar, Almedíjar, Torralba del Pinar, Villamalur, Fuentes de Ayódar i Ayódar, a més de mantindre’s el desconfinament a Betxí i Onda (amb l’excepció de la zona de Nova Onda). No obstant això, l’evacuació es manté activa per a huit localitats i diverses urbanitzacions.
Com a última novetat, les anàlisis d’aigua a la Vilavella han confirmat que torna a ser potable, mentre la Generalitat continua subministrant aigua embotellada a la resta de poblacions afectades fins que es confirme la potabilitat dels seus aqüífers.