Sanitat presenta la proposta de la jornada laboral de 35 hores setmanals per al personal sanitari

La mesura planteja una jornada real de 35 hores de dilluns a divendres i preveu entrar en vigor l’1 de gener de 2027
La Conselleria assegura que el nou model millora la conciliació laboral i familiar del personal de les institucions sanitàries
La Conselleria de Sanitat ha presentat este dijous, en la Comissió Tècnica de Condicions de Treball de la Mesa Sectorial, la proposta per implantar la jornada laboral de 35 hores setmanals per al personal de les institucions sanitàries de la Comunitat Valenciana.
La directora general de Personal, Amparo Pinazo, ha explicat que la proposta contempla una jornada real de 35 hores de dilluns a divendres, una fórmula que, segons ha destacat, millora la plantejada durant l’anterior legislatura, que mantenia la jornada efectiva en 37,5 hores setmanals i únicament reduïa 11 jornades laborals a l’any.
La distribució prevista establix, amb caràcter general, una jornada que es desenvoluparà des de les 8.00 hores del dilluns fins a les 15.00 hores del divendres, sense perjudici de les jornades especials o de les adaptacions organitzatives necessàries per garantir l’assistència sanitària en determinats centres, servicis o unitats.
Segons Pinazo, este nou model afavorix la conciliació de la vida laboral i familiar, ja que reduïx la càrrega de treball durant els caps de setmana per a la majoria dels professionals sanitaris.
La proposta inicia la tramitació per aplicar al sector sanitari l’Acord del Consell de 7 de maig de 2024, que preveu la implantació de la jornada de 35 hores setmanals per al personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat.
Per fer efectiva la mesura serà necessari modificar el Decret 137/2003, un procés que ara comença amb la negociació de l’esborrany en la Comissió Tècnica i que permetria l’entrada en vigor de la nova jornada l’1 de gener de 2027.
La Conselleria també ha recordat que la proposta presentada en l’anterior legislatura va ser considerada nul·la per l’Advocacia General de la Generalitat en no disposar de l’informe preceptiu de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública. En canvi, el nou decret incorporarà este informe favorable abans de la seua aprovació definitiva.