Setze ajuntaments valencians s’uneixen per a enviar ajuda urgent a les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela.

La resposta solidària dels municipis valencians torna a posar-se a prova davant les grans emergències internacionals.
El Fons Valencià per la Solidaritat ha canalitzat les aportacions d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a finançar dos projectes d’atenció urgent a Veneçuela, un país afectat pels devastadors terratrèmols del passat mes de juny.
Un total de 16 ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a través del Fons Valencià per la Solidaritat, financen dos projectes d’emergència d’ACNUR i UNICEF per a atendre les víctimes dels terratrèmols de juny.
A través d’ACNUR, es distribuiran kits d’emergència amb productes bàsics, com sets de cuina o estoretes. Per la seua banda, UNICEF actuarà en l’àrea d’aigua, sanejament i higiene per a restablir l’accés segur i equitatiu als serveis essencials.
Simbolisme des de la reconstrucció
La signatura dels convenis i la presentació oficial de les ajudes ha tingut lloc a Paiporta, municipi que va patir especialment l’impacte de la DANA de 2024.
La tria de Paiporta simbolitza la sensibilitat de les entitats locals valencianes amb les catàstrofes internacionals, després d’haver viscut una situació de màxima vulnerabilitat en el propi territori.
El Fons Valencià per la Solidaritat treballa en l’àmbit internacional i, al mateix temps, posa la seua col·laboració a disposició dels ajuntaments afectats per l’incendi que travessa actualment la Comunitat Valenciana i de les seues víctimes.