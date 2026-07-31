Agricultura amplia fins al 17 de setembre el termini per a sol·licitar les ajudes destinades a inversions en explotacions agràries

La convocatòria compta amb 50 milions d’euros per a modernitzar les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha ampliat fins al 17 de setembre, inclusivament, el termini per a presentar les sol·licituds d’ajudes destinades a inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana.
La mesura permetrà que més agricultors puguen completar la documentació necessària i optar a una convocatòria dotada amb 50 milions d’euros, destinada a afavorir la modernització del camp valencià.
L’ampliació respon a les peticions d’organitzacions agràries i entitats col·laboradores, que havien sol·licitat més temps per a preparar la documentació exigida. La pròrroga no modifica els requisits ni la resta de condicions de la convocatòria, que es mantenen sense canvis.
Inicialment, el termini estava fixat del 4 de juny al 3 de setembre de 2026. Amb la nova resolució publicada en el DOGV, els interessats disposaran de dues setmanes addicionals per a formalitzar les seues sol·licituds.
Les ajudes, incloses en el PEPAC 2023-2027, tenen com a objectiu modernitzar les explotacions, millorar-ne la competitivitat i rendibilitat, incorporar noves tecnolog