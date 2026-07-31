Albalat de la Ribera reviu la seua tradició amb la XXII Dansà dels Sants de la Pedra

Els veïns d’Albalat de la Ribera ixen la vesprada del 30 de juliol als carrers per a retre homenatge als Sants de la Pedra, Sant Abdó i Sant Senent, patrons de la localitat.
El punt central de la jornada es la celebració de la XXII Dansà dels Sants de la Pedra. Pere, membre del grup el Segreny, encarregat de les danses, ens explica millor què fan este dia.
En esta activitat, la música també es protagonista. Per açò, des de la Colla La Llocà, animen la vesprada amb ritme de tabal i dolçaina.
Tots tenen cabuda en este acte. Des dels més majors, fins als més menuts. Encara que les castanyoles a voltes es compliquen per als que han començat fa poc.
L’alcalde i tot el seu equip treballa per a reforçar esta festivitat. Per açò, cada any preparen més activitats en estos dies. I una cosa que tenen clar és que l’apogeu d’esta festa és resultat de l’esforç de tots.
La vesprada va comptar també amb la participació de grups de balls populars de la comarca de la Ribera i de zones pròximes. Una mostra de què Albalat acull a tot el que vulga visitar-ho.