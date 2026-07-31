Cullera obri el parc infantil de la platja del Racó en el passeig marítim

L’actuació ha comptat amb una inversió de 338.800 euros i ha permés renovar per complet jocs, paviment i zones d’oci
El nou espai incorpora zones de joc adaptades, una cúpula d’aventura, noves àrees de descans i mobiliari fabricat amb materials reciclats
L’Ajuntament de Cullera ha finalitzat la remodelació integral del parc infantil situat en el passeig marítim de la platja del Racó, al costat del carrer Doctor Gómez Ferrer. L’actuació ha permés transformar completament aquest espai de joc, que ara es converteix en un gran espai de joc i diversió per als més xicotets.
Els treballs han suposat la renovació total dels 450 metres quadrats del parc, que s’integra en una zona verda enjardinada al costat del passeig marítim. A més, també s’han substituït completament els jocs infantils, el paviment continu de seguretat i s’ha instal·lat nou mobiliari urbà i creat diferents zones de joc.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que “continuem renovant espais públics fonamentals per al dia a dia de moltes famílies i adaptant-los a una ciutat viva, moderna i pensada per a gaudir-la”. En aquest sentit, Major ha assenyalat que la millora d’aquests parcs “és una aposta directa per la qualitat de vida i el benestar de les famílies de la nostra ciutat”.
El parc compta ara amb grans estructures de joc, amb diferents tipus de tobogans, xarxes i cordes, ponts penjants, zones d’escalada i elements interactius pensats per a diferents edats. A més, s’han instal·lat gronxadors adaptats, balancins, jocs giratoris i una gran cúpula d’aventura amb plataformes, recorreguts i jocs visuals.
La remodelació també ha permés millorar la integració del parc a l’entorn del passeig marítim amb noves zones de descans i bancs corbs fabricats amb materials reciclats, amb un disseny obert i funcional.
Amb aquesta actuació, Cullera compta amb 5 parcs totalment renovats: el de la Bega Port, el situat al costat de l’església de Sant Antoni, el del Parc Urbà de Sant Antoni, el de la plaça Constitució i aquest últim, gràcies a una inversió de 613.260,56 € finançada pel Govern d’Espanya.