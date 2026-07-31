Educació signa amb sindicats i patronals de la concertada acords per a millorar les condicions del professorat

L’acord permetrà la jubilació parcial del professorat que complisca els requisits, amb el finançament de les cotitzacions per part de la Generalitat
La Conselleria ampliarà les hores de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge i reforçarà els centres de Formació Professional
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha signat amb les organitzacions sindicals i les patronals de l’ensenyament concertat de la Comunitat Valenciana dos acords per a millorar les condicions del professorat i reforçar els recursos educatius.
Els acords, assolits en el marc de la Comissió de Seguiment per a la Reforma Educativa en Centres Concertats, contemplen, d’una banda, la implantació de la jubilació parcial per a tot el professorat de la concertada i, de l’altra, la millora de la dotació horària dels centres concertats d’Educació Especial i dels que imparteixen Formació Professional.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, ha assenyalat que els acords són fruit del consens i ha destacat que el diàleg i la negociació donen resultats quan es desenvolupen des de la responsabilitat i la col·laboració amb els agents educatius.
Jubilació parcial
L’acord permetrà al professorat que complisca els requisits legals accedir a una reducció del 75 % de la jornada, mitjançant la formalització simultània d’un contracte de relleu indefinit i a temps complet. Tindran accés preferent a aquests contractes els docents inscrits en la borsa de recol·locació dels centres concertats.
La Generalitat finançarà les cotitzacions a la Seguretat Social tant del personal jubilat parcialment com del rellevista, fet que permetrà que cada centre educatiu dispose de 6,25 hores addicionals per a completar la jornada del personal docent rellevista.
Segons ha explicat Carmen Ortí, la mesura respon a una reivindicació llargament demandada pel sector, reconeix la trajectòria professional del professorat i facilita el relleu generacional, l’estabilitat de les plantilles i noves oportunitats per als professionals.
Educació Especial i Formació Professional
Pel que fa a Educació Especial, l’acord incrementa la dotació horària destinada als especialistes en Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge, en funció del nombre d’unitats de cada centre, fins a un màxim de 25 hores en els centres amb nou o més unitats.
En Formació Professional, l’acord converteix en estructurals les 1.410 hores setmanals que ja rebien els centres amb cicles formatius de Grau Mitjà i Superior. A més, incorpora 455 hores addicionals extraordinàries, que es podran dedicar a reforçar les tasques de direcció, coordinació i organització pedagògica.
També s’actualitzaran les dotacions de determinats centres d’Educació Especial per a adaptar-les a les seues necessitats organitzatives i assistencials.
Per a Carmen Ortí, aquestes mesures permetran reforçar la qualitat de l’atenció educativa, millorar l’organització dels centres i acompanyar la transformació de la Formació Professional, considerada una ensenyança estratègica per al desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana.
Els acords subscrits entraran en vigor a partir de l’inici del curs 2026-2027.