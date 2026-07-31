El Consell autoritza 32,1 milions per a la immunització davant el virus respiratori sincitial i aprova mesures en justícia, educació i ramaderia

El Govern valencià adquirirà 70.000 dosis per a la campanya d’immunització contra el VRS de la temporada 2026-2027
El Consell també aprova un nou institut a Torrevieja, ajudes de 700.000 euros per a explotacions ramaderes i mesures contra l’exclusió financera
El Ple del Consell ha aprovat l’autorització de 32,1 milions d’euros per a la immunització davant el virus respiratori sincitial (VRS) i diverses mesures en matèria de justícia, educació, ramaderia i serveis públics.
El Consell ha autoritzat el contracte per a l’adquisició de 70.000 dosis destinades a la campanya d’immunització contra el VRS de la temporada 2026-2027 a la Comunitat Valenciana. Este anticòs s’administra a nounats, lactants i xiquets vulnerables de fins a 24 mesos.
En matèria de justícia, el Ple ha declarat el 16 de setembre com a Dia de les Víctimes del Terrorisme a la Comunitat Valenciana. També ha adaptat el projecte de la futura Ciutat de la Justícia d’Alacant al nou model organitzatiu i ha ratificat un acord per millorar progressivament les condicions retributives de prop de 5.800 professionals.
En educació, el Consell ha aprovat la creació del nou Institut d’Educació Secundària Eras de la Sal de Torrevieja per ampliar l’oferta educativa i atendre les necessitats d’escolarització del municipi.
A més, s’ha aprovat el nou reglament del Registre de Cooperatives i recursos per acostar la formació en competències digitals i intel·ligència artificial als municipis de menys de 20.000 habitants.
El Consell també ha aprovat mesures econòmiques per garantir el manteniment de 125 caixers automàtics en entitats locals, amb l’objectiu de combatre l’exclusió financera i garantir serveis bàsics en tot el territori.
En matèria de ramaderia, s’han aprovat ajudes urgents per valor de 700.000 euros per a les explotacions afectades per les restriccions derivades de la malaltia de Newcastle, amb l’objectiu de compensar les pèrdues del sector.
En medi ambient, es reforça la col·laboració amb l’Ajuntament de València per a la gestió i conservació del Racó de l’Olla, al Parc Natural de l’Albufera.
En l’àmbit de la innovació, s’ha aprovat un conveni entre la Universitat Politècnica de València i la Fundació ValER per reforçar el sistema valencià de ciència i investigació.
Finalment, el Consell ha destacat l’aprovació de la Llei d’Acompanyament als Pressupostos de 2026, que rebaixa el tram autonòmic de l’IRPF i suposarà un estalvi fiscal estimat de 160 milions d’euros per a 2,7 milions de contribuents valencians.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, també ha destacat les ajudes de 67 milions d’euros per pal·liar l’impacte de l’incendi de la Vall d’Uixó i ha reconegut la tasca dels efectius que han treballat en l’emergència.