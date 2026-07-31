Elevada a 43 la xifra de cadàvers recuperats a Ceuta durant la crisi migratòria massiva

La crisi migratòria a Ceuta ha deixat ja un balanç d’almenys 43 persones mortes, els cossos de les quals han sigut recuperats al llarg d’este divendres a les costes de la ciutat autònoma, principalment en els voltants de l’espigó fronterer
Les autoritats no descarten que la xifra de víctimes mortals puga augmentar en les pròximes hores a mesura que avancen les tasques de localització.
Segons les dades oferides pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al voltant de 60.000 migrants haurien aconseguit entrar a la ciutat des del Marroc des de l’inici d’este episodi dijous passat. Per la seua banda, el Ministeri de l’Interior ha xifrat en més de 25.000 les persones que ja han sigut retornades al país veí, mentre s’apliquen els convenis migratoris bilaterals.
Davant la gravetat dels fets, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat a Ceuta per a analitzar la situació sobre el terreny. En la seua compareixença, Sánchez ha mostrat una posició contundent davant la magnitud de la crisi.
La situació a la zona continua sent de màxima tensió. Durant les últimes hores s’han registrat violents enfrontaments entre grups de persones i les forces de seguretat marroquines als perímetres fronterers de Ceuta i Melilla —on el pas de Beni Ensar ha hagut de tancar-se—, que s’han saldat amb llançament de pedres, ús de gasos lacrimògens i vehicles cremats. Als carrers de la ciutat autònoma, milers de migrants caminen desorientats davant el col·lapse absolut dels recursos d’acollida i del CETI, que duplica la seua capacitat màxima.
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