La Generalitat mobilitza 67 milions d’euros en ajudes per als afectats per l’incendi de la Vall d’Uixó

La Generalitat ha aprovat un paquet extraordinari d’ajudes per valor de 67 milions d’euros per a donar suport a les persones, empreses i municipis afectats per l’incendi forestal de la Vall d’Uixó.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha explicat que el pla inclou 12 milions d’euros en ajudes directes, 5 milions per als ajuntaments afectats i 50 milions d’euros en préstecs bonificats destinats a facilitar la recuperació econòmica.
Les ajudes cobriran danys en habitatges, vehicles, explotacions agrícoles i ramaderes, negocis i comerços, així com compensacions per als treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació derivats de l’incendi.
A més, la Generalitat reforçarà de manera extraordinària la vigilància forestal en situacions de risc extrem amb la incorporació de 118 vigilants i més de 35.000 hores extraordinàries, amb una inversió superior als 1,1 milions d’euros.
El Consell també iniciarà l’elaboració d’un Pla Integral de Reforestació i Recuperació Ambiental de la zona afectada a la Serra d’Espadà, amb l’objectiu de restaurar el paisatge, recuperar la biodiversitat i protegir els recursos naturals.
Les ajudes es podran sol·licitar a partir del 10 d’agost mitjançant un procediment simplificat als ajuntaments dels municipis afectats.