LA UNIÓ denuncia retards en la retirada d’animals morts i reclama el control del servei a Agricultura

L’organització reclama una supervisió efectiva de la Conselleria davant uns retards que, especialment durant les onades de calor, posen en risc la sanitat animal, la bioseguretat de les explotacions i l’activitat diària dels ramaders
Recorda que els ramaders de la Comunitat Valenciana compleixen rigorosament totes les obligacions en matèria de sanitat i bioseguretat, mentre suporten un cost cada vegada major pel servei de retirada d’animals morts
31 de juliol de 2026.- La Unió Llauradora i Ramadera ha traslladat a la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca la greu situació que estan patint centenars de ramaders de la Comunitat Valenciana a causa dels continus retards en la retirada d’animals morts de les explotacions.
L’organització alerta que durant les últimes setmanes s’han multiplicat les incidències i les queixes dels assegurats, amb nombrosos casos en els quals la recollida dels cadàvers supera àmpliament les 72 i fins i tot les 96 hores des de la comunicació del sinistre.
Aquesta situació provoca importants perjudicis per a les explotacions ramaderes, ja que dificulta el compliment de les estrictes mesures de bioseguretat exigides per la normativa, incrementa el risc sanitari, afavoreix la proliferació d’insectes i altres vectors de malalties, genera males olors i complica la gestió diària de les granges.
El problema s’agreuja exponencialment durant l’estiu. Les altes temperatures i els episodis d’alerta meteorològica acceleren la descomposició dels animals morts i multipliquen els riscos sanitaris, precisament en el moment en què el servei hauria d’estar més reforçat.
Per a LA UNIÓ, aquesta situació no pot atribuir-se únicament a l’empresa encarregada de prestar el servei. Recorda que és la Conselleria qui estableix les condicions de la prestació, autoritza l’empresa gestora i té l’obligació de supervisar el seu correcte funcionament.
L’organització considera que aquests retards s’han convertit en un problema estructural que es repeteix campanya rere campanya, especialment durant els períodes de major calor, sense que fins a la data s’hagen adoptat mesures eficaces per a corregir-ho.
Més control, transparència i responsabilitats
Per això, LA UNIÓ ha sol·licitat formalment a la Conselleria l’adopció de mesures urgents per a garantir un servei adequat. Entre les principals propostes destaquen la d’assumir una supervisió real i efectiva del servei, avaluar amb caràcter urgent els incompliments que s’estan produint, facilitar mensualment les dades dels sinistres comunicats i dels temps efectius de retirada per a verificar objectivament el compliment dels terminis, reforçar els mitjans disponibles durant les onades de calor, caps de setmana i festius; establir temps màxims de retirada, indicadors públics de qualitat del servei, mecanismes de control, penalitzacions per incompliment i publicar periòdicament els resultats.
Els ramaders paguen més i reben un servei insuficient
LA UNIÓ recorda que els ramaders de la Comunitat Valenciana compleixen rigorosament totes les obligacions en matèria de sanitat i bioseguretat, mentre suporten un cost cada vegada major pel servei de retirada d’animals morts. No obstant això, les ajudes públiques continuen congelades i no reflecteixen l’increment dels costos reals.
Considera inacceptable que, malgrat l’esforç econòmic que realitzen les explotacions, continuen produint-se retards que posen en risc la sanitat animal i dificulten el treball diari dels professionals. Per això reclama una actuació immediata de la Conselleria perquè exercisca de manera efectiva les seues funcions de supervisió i garantisca un servei eficaç, transparent i d’acord amb les necessitats del sector ramader.