Naix el Premi d’Il·lustració «Elisa Torremocha»

El nou guardó reconeix la creació contemporània i homenatja una figura clau de la cultura local
Les obres es podran presentar del 15 d’agost al 10 de setembre i el guanyador obtindrà un premi de 1.000 euros
Hui s’ha presentat el I Premi d’Il·lustració «Elisa Torremocha», una nova convocatòria que busca fomentar la il·lustració contemporània i posar en valor el patrimoni i la identitat de la ciutat. Una iniciativa de les Jornades d’Il·lustració d’Alzira (JIA) que compta amb el suport de l’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Cultura.
El premi porta el nom d’Elisa Torremocha com a reconeixement a la seua trajectòria al capdavant de la Casa de la Cultura d’Alzira, des d’on va impulsar durant anys nombroses iniciatives culturals i va donar suport al naixement i consolidació de les Jornades d’Il·lustració d’Alzira.
Com ha explicat el regidor de Cultura, Israel Pérez, “amb este premi volem reconéixer el talent de la il·lustració contemporània i, al mateix temps, preservar la memòria de les persones que han fet créixer la cultura a Alzira. Elisa Torremocha representa el compromís, la sensibilitat i la passió per la cultura, i és de justícia que el seu llegat continue inspirant noves generacions de creador”.
La primera edició convidarà les persones participants a il·lustrar l’emblemàtic carrer Escoles Pies, seu del JIA i de la Casa de la Cultura, oferint una mirada artística sobre un espai que forma part de la memòria col·lectiva i del paisatge urbà del municipi.
La convocatòria està oberta a qualsevol persona major d’edat, sense limitació de nacionalitat, que presente una obra original i inèdita. El certamen concedirà un premi únic de 1.000 euros, mentre que una selecció de les obres presentades formarà part d’una exposició durant la celebració de les Jornades d’Il·lustració d’Alzira 2026.
Les obres es podran presentar del 15 d’agost al 10 de setembre de 2026, exclusivament a través del formulari disponible en la web de les JIA, on també es podran consultar les bases de la convocatòria.
Amb este nou guardó, les JIA i la Regidoria de Cultura consoliden el seu compromís amb la promoció de la il·lustració, la creació artística i la difusió del patrimoni cultural d’Alzira, alhora que reten homenatge a una de les persones que més va contribuir a enriquir la vida cultural de la ciutat.’agost al 10 de setembre de 2026, exclusivament a través del formulari disponible en la web de les JIA, on també es podran consultar les bases de la convocatòria.
Amb este nou guardó, les JIA i la Regidoria de Cultura consoliden el seu compromís amb la promoció de la il·lustració, la creació artística i la difusió del patrimoni cultural d’Alzira, alhora que reten homenatge a una de les persones que més va contribuir a enriquir la vida cultural de la ciutat.