Sueca ampliarà l’horari del servei de socorrisme a les platges durant l’eclipsi

Sueca ampliarà dos hores els serveis de socorrisme i atenció sanitària el pròxim 12 d’agost
L’ampliació respon a una possible major afluència de persones al litoral durant l’eclipsi solar
La Regidoria de Platges de l’Ajuntament de Sueca ha decidit ampliar l’horari dels serveis de socorrisme i atenció sanitària el pròxim 12 d’agost, dia de l’eclipsi solar, davant una possible major afluència de persones al litoral.
“Tot i que la zona de la platja no serà una de les més idònies per a poder gaudir d’este fenomen íntegrament, hem volgut oferir totes les facilitats, així com una major protecció i seguretat als usuaris i usuàries que vulguen romandre durant més temps en la mar per a contemplar l’eclipsi”, ha explicat l’alcaldessa en funcions, Pilar Moncho.
D’esta manera, els serveis de socorrisme i de les postes sanitàries s’ampliaran dos hores, des de les 19 fins a les 21 hores. Per a obtindre més informació sobre este fenomen astronòmic, punts d’observació recomanats i les precaucions que s’han de prendre per a observar-lo amb seguretat, es pot consultar la pàgina web suecaturisme.org.