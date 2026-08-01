Holi Beach Mareny 2026 arriba amb música, colors i solidaritat a la platja del Mareny de Barraquetes

La festa se celebrarà el 21 d’agost amb discomòbil, llançament de colors Holi i un ambient pensat per a gaudir davant de la mar.
La participació serà solidària: només caldrà aportar 2 quilos de menjar no perible per a col·laborar amb una causa benèfica.
El Mareny de Barraquetes es prepara per a acollir una de les cites més divertides de l’estiu amb la celebració de la Holi Beach Mareny 2026, una festa que combinarà música, color i solidaritat en plena platja.
L’esdeveniment tindrà lloc el 21 d’agost a la platja del Mareny de Barraquetes. Les inscripcions es realitzaran el mateix dia a partir de les 17.00 hores, mentre que la festa començarà oficialment a les 18.00 hores.
La celebració comptarà amb discomòbil durant tota la vesprada i amb el tradicional llançament de colors Holi, que seran facilitats per l’organització, de manera que les persones participants només hauran de portar ganes de passar-ho bé.
Per a participar en esta festa solidària, l’organització demana l’aportació de 2 quilos de menjar no perible, que es destinaran a una causa benèfica.
La Holi Beach Mareny 2026 està pensada per a totes les edats i convida a acudir amb amics, família o qualsevol grup amb ganes de gaudir d’una experiència diferent davant de la mar, omplint la platja de música, alegria i moments inoblidables.